Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş bir süredir görüşmelerde bulunduğu Cenk Tosun’la anlaşmaya vardı. Everton’dan ayrılan 31 yaşındaki golcü siyah beyazlı formayı üçüncü defa giyecek. Serbest statüde olduğu için Beşiktaş Kulübü bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu ve Cenk Tosun’un yaklaşık 11 milyon liranın yanı sıra maç başı bonusları kazanacağı öğrenildi. En önemli detay ise anlaşmanın gol sayısı üzerinden sağlanması. Eğer Cenk Tosun önümüzdeki sezon 15 gole ulaşırsa sözleşmesi otomatikman bir yıllığına yenilecek.

İMZA PARASI DA YOK

Söz konusu 15 gol, Süper Lig’in yanı sıra Türkiye Kupası maçlarını da kapsıyor. Yıldız oyuncunun 5 Temmuz’da Avusturya’da baş layacak ikinci etap kamp çalışmalarına başlaması bekleniyor. Son 10 gündür TFF’nin Riva’daki tesislerinde bireysel kondisyoner eşliğinde çalışan Cenk Tosun’un fiziksel anlamda da hazır durumda olduğu öğrenildi. Öte yandan Cenk Tosun’un serbest statüde olmasına rağmen imza parası istememesi, siyah beyazlı yöneticilerin takdirini kazandı.

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