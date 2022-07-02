Türkiye Gazetesi

Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kiloda Çinli rakibi Hong Gu'yu ve geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Dünya Şampiyonasında yine kadınlar 69 kiloda Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh'ı yenerek bayrağımızı göndere çektiren Busenaz Sürmeneli, Akdeniz Oyunlarında kazandığı altın madalya ile elit uluslararası organizasyonları domine etmeyi sürdürdü.

Akdeniz Oyunları'na Türk damgası! 7 günde 7 madalyayla Türkiye 1. sırada... Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde Türkiye, 12'si altın 24 madalya kazandı. Organizasyonda Türkiye, 72 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu

BOKS TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILDI

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in de takip ettiği final müsabakasında Cezayirli rakibi Chaib karşısında üstün performans ortaya koyan Sürmeneli, kadınlar boks tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırdı.

Müsabakanın ardından Sürmeneli'yi tebrik eden Rektör Türkmen, uluslararası alandaki her başarının, milli duyguları birbirine kenetleyen güçlü bir harç olduğunu söyledi.

Akdeniz Oyunlarının dünyanın en seçkin uluslararası spor organizasyonları arasında yer aldığını ve binlerce sporcuyu ağırladığını hatırlatan Rektör Türkmen, böylesine bir temsil alanında öğrencilerinin altın madalya kazanmasının gurur verici olduğunu ifade etti. Rektör Türkmen, Türkiye'nin birçok branşta kazandığı madalyalarla oyunlara damga vurduğunu sözlerine ekleyerek, başarı elde eden tüm sporcuları kutladı.

19. Akdeniz Oyunları'nda 12'den vurduk... Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den altın madalya Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Badmintonun altın raketi Neslihan Yiğit, 19. Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı.

Haberler peş peşe geldi! Millilerimiz altın madalyaya doymadı Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız başarılarına başarı kattı. Judo, boks ve okçuluk branşlarında Türkiye altın madalyaların sahibi oldu.