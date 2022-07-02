Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın gelecek planları arasında yer almayan Alex Teixeira, sorun çıkarmadan Siyah-Beyazlılar'a veda etti. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, yönetime bir zorluk çıkarmadan ayrılığı kabul etti. Alex’in geçen sezonki alacakları ödenerek sözleşmesi feshedilecek.

Beşiktaş forması sponsoru Rain, "Türk futbol tarihinin en büyük meblağı"nı ödedi Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı... Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Türk futbol tarihinin en büyük meblağı, göğüs reklamı nedeniyle sponsorumuz Rain tarafından Beşiktaş’a katkı olarak sunuldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

AVUKATIYLA GELDİ

Beşiktaş'ın geçen yaz büyük umutlarla kadrosuna kattığı Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira, bu sabah avukatıyla birlikte kulüp binasına geldi. Siyah-Beyazlı yöneticiler yapılan görüşme sonrası, sözleşme feshi konusunda anlaşıldı. Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı.

Cyle Larin yarışını Nottinhgam Forest kazandı! Kanadalı forvet Premier League'de Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu... Kanadalı forvetin menajeri bir süredir kardeş takımlar Olympiacos ve Nottingham Forest ile görüşüyordu. İki kulüp arasındaki Larin yarışını İngiliz ekibi kazandı. Premier League'e yıllar sonra geri dönen Nottingham Forest, bu yaz 3. transferini Larin'le yapacak.

CİDDİ BİR MAAŞ BÜTÇESİ AÇILDI

32 yaşındaki sambacı 900 bin euro imza parası almıştı ve yıllık ücreti 2.6 milyon Euro'ydu. Ljajic, Lens, Nsakala, Oğuzhan ve kadroda düşünmediği diğer isimlerde temizlik yapan Kartal, ciddi bir maaş bütçesi açığa çıkardı. Ahmet Nur Çebi yönetimi, yıllık 3.9 milyon euro kazanan Demogoj Vida'nın yerine de 1.8 milyon euro yıllık ücretle Romain Saiss'i transfer etmişti.

Rıdvan Yılmaz transferinde Eintracht Frankfurt ile Beşiktaş arasında yeni pürüz! Beşiktaş'ın milli yıldızlarından Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a neden bir türlü imza atamadığı ortaya çıktı... 21 yaşındaki sol bek için Bundesliga ekibiyle büyük ölçüde anlaşan Siyah-Beyazlılar'ın Almanlar'dan istediği peşinatı bir türlü alamaması nedeniyle transfer yeniden krize girdi. Frankfurt yöneticileri daha önce de son anda fiyat kırarak transferin geleceğinin tehlikeye atmıştı.

Cenk Tosun ile 15 gollük anlaşma Everton’dan ayrılan yıldız golcü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 30 yaşındaki oyuncu eğer bütün kulvarlarda 15 gole ulaşırsa sözleşmesi otomatikman yenilenecek.

Cenk Tosun Beşiktaş'ta! 22.5 milyon euroya gitti, bedavaya geri döndü Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş milli golcü Cenk Tosun'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı... Sağlık kontrollerinden geçen 31 yaşındaki santrfor turp gibi çıktı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.