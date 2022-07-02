Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, izin günlerinde boş durmadı. Ümit Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde forma giydiği için ekstra izinli olan ve pazartesi günü takıma dahil olacak olan genç oyuncu, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da çalışmalarına devam etti.

VLAHOVİC'LE HATIRA FOTOĞRAFI

Emirhan, Belgrad'da Perisic, Vlahovic ve Modric gibi yıldız futbolcuların da antrenörlüğünü yapan bireysel çalıştırıcı Andrej Milutinovic gözetiminde antrenmanlarına devam etti.

Juventus'un 85 milyon euroluk santrforu Dusan Vlahovic'le hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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2025 YILINA KADAR BEŞİKTAŞ'TA

Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan 17 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 3 milyon eurolara ulaştı. Emirhan İlkhan geçtiğimiz günlerde bir röportajında şu sözleriyle dikkat çekmişti.

"Bence yabancı futbolcularla aramızdaki en büyük fark disiplin. Çünkü oradaki insanlar o kültürü yaşıyorlar, oradaki atmosferi biliyorlar. Biz buradan kendi çabalarımızla çıkmaya çalışıyoruz. İmkan farkları da var tabii. Orada sporcular erken yaşta başlıyorlar ekstra çalışmalara. Biz burada belli bir seviyeye geldikten sonra ekstra çalışmalara başlayabiliyoruz. En büyük farkı da bu oluşturuyor. Temelimiz sağlam olmadığı için onlara yetişmeye çalışıyoruz ama fark kapanmıyor işte. Arada bir Arda Güler gibi özel yetenekler çıkıyor, farklar öyle kapanabiliyor."

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