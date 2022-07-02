Türkiye Gazetesi

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ile başpehlivan Ali Gürbüz, ikinci tur müsabakalarında kurada eşleşti.

Peşrev çekmelerinin ardından her iki başpehlivan da, kıyasıya mücadele gerçekleştirdi. Normal sürenin dolmasının ardından puanlama sistemine geçildi. Yaklaşık 45 dakika süren mücadelede başpehlivan Yeşil Yeşil, ani atak yaparak Gürbüz’ü yendi. Başpehlivan Yeşil Yeşil ve sevenleri sevinç yaşarken, Gürbüz ise ebedi altın kemere veda etmenin hüznünü yaşadı.

YENSE TARİHE GEÇECEKTİ

Gürbüz’ün sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

2019 ve 2021 yıllarında Kırkpınar şampiyonu olan Gürbüz, bu yıl da şampiyon olsaydı ebedi altın kemeri sahibi olacaktı.

Kırkpınar'da kalp krizi! Güreş antrenörü Muhammet Ali Sarıcalar hayatını kaybetti 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sporcuları katılan antrenör Korkutelili Muhammet Ali Sarıcalar (39) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir Kırkpınar klasiği! Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, meydanlarda çadırlarda uyudu Bu yıl 661’incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne’ye akın etmesiyle otellerde yer kalmayınca, çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.