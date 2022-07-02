Türkiye Gazetesi

Türk tenisinin kadınlarda yıllardır 1 numaradaki ismi olan Çağla Büyükakçay, geçtiğimiz yıl doping kabusu yaşamıştı.

WADA tarafından doping cezası verilen 32 yaşındaki raket, hukuk mücadelesini kazandı. Kendisine haksız doping cezası verildiğini belirterek hukuk yolunu seçen Çağla Büyükakçay'ı sevindiren karar çıktı. İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi, Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezasını iptal etti.

Ukraynalı tenisçi Lesia Tsurenko savaş sırasında tenis oynarken "suçlu" hissettiğini söyledi Wimbledon'da iki Ukraynalı tenisçi Anhelina Kalinina ile Lesia Tsurenko karşı karşıya geldi. Maçı kazanan 33 yaşındaki Tsurenko, Rusya'nın askeri müdahalesiyle ilgili konuştu....

"ADI GEÇEN MADDEYİ İLK KEZ DUYDUM"

Adı geçen maddeyi temin etmesinin mümkün dahi olmadığını kaydeden Çağla Büyükakçay, "Hayatımda ilk defa duyduğum bu ismi siz de lütfen araştırın. Bilirkişilere sordum, bu madde özellikle domuz ve sığırlarda kas kütlelerini geliştirmek ve kesime hazır hale getirmek için hayvanlara enjekte edilen bir maddeymiş. Eczanede satışı yok ancak hayvan ticareti yapan yerlerde sertifikayla özel izinlerle alınabiliyormuş. 'Ractopamine'in sistemimde bulunmasının tek yolu, tükettiğim bir etin olabileceğini düşünüyorum. ITF'e maçtan önce et tükettiğimin ispatını faturalarla yaptım. Maalesef itirazımı reddettiler. Süreç bizi geçici uzaklaştırmaya götürdü." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Serena Williams 7 şampiyonluk yaşadığı Wimbledon'a Harmony Tan yenilgisiyle veda etti Amerikalı yıldız tenisçi Serena Williams, bugüne kadar 7 kez şampiyon olduğu Wimbledon'a bu yıl ilk turda Fransız raket Harmony Tan'a yenilerek ilk turda veda etti. Serena Williams, tenisin en prestijli turnuvasına son kez katılmış oldu.

Milli sporcu Çağla Büyükakçay'a şok! Lisansı askıya alındı Milli sporcu Çağla Büyükakçay'ın lisansı, yasaklı madde kullandığı iddiasıyla asıya alındı.