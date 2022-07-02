Türkiye Gazetesi

Yeni hocasıyla birlikte çalışmalarına tam gaz devam eden eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Avusturya'da kamp yapan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle İstanbul'a döndü.

PARTIZAN MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun adelesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndüğü belirtildi. İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak. Mert Hakan,sarı-lacivertlilerin bu akşam saat 19.30'da Partizan ile oynayacağı hazırlık maçında forma giyemeyecek.

Emre Mor resmen Fenerbahçe'de... Sarı-Lacivertliler videoyu paylaştı, işte maliyeti... Fenerbahçe'nin 2 milyon euro bonservis ödeyerek Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor, resmen açıklandı. Önceki gün sağlık kontrollerinden geçen ve Fenerbahçe formalı ilk fotoğrafı sosyal medyaya sızan 24 yaşındaki futbolcu için "Ailemize hoş geldin Emre Mor! ???????? Şimdi #SahneBizim!" tanıtımı yapıldı.

Nando De Colo uzatmadı... Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı yeni takımı ASVEL oldu Fenerbahçe Beko'da Fransız guard Nando De Colo takımdan ayrıldı... 35 yaşındaki yıldız ASVEL'e 2 yıllık imza attı...

Fenerbahçe'ye İtalyan işi Verona Zajc için 6, Torino Pelkas için 4, Unidenese de Tisserand için 3 milyon avroluk teklifi getirdi. Sarı lacivertliler tekliflerin artması durumunda transferleri onaylayacak.