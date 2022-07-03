Ayrıntılar geliyor...
Trabzonspor'un anlaştığı Trezeguet İstanbul'da
03.07.2022 - 01:14 | Son Güncelleme: 03.07.2022 - 01:39
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Mısırlı orta saha oyuncu Trezeguet, İstanbul'a indi.
Etiketler : trezeguet,trezeguet trabzonspor,
880236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/880236.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
Süper Lig Fikstür
Maçları
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1. Lig Fikstür
Maçları