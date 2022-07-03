Türkiye Gazetesi

Son şampiyon Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kadro oluşturmak isteyen bordo mavili ekip fırsat transferlerini de kaçırmak istemiyor. Trabzonspor, Schalke forması giyen Faslı 10 numara Amine Harit için kiralama teklifi yaptı. Oyuncu ile Türkiye’den de ilgilenen takımların olduğu bilgisine ulaşılırken Marsilya’nın da yeniden kiralama düşüncesinin olduğu aktarıldı.

23 MAÇTA 4 GOL, 4 ASİST

Karadeniz ekibi muhtemel Abdülkadir veya Bakasetas ayrılığında oyuncunun transferine sıcak bakıyor. 2017’de 8 milyon avroya transfer edildiği Schalke’de başarısız bir süreç yaşayarak Bundesliga’da küme düşen takımın parçası olan Faslı futbolcu, geride bıraktığımız sezon Marsilya’ya kiralanmıştı. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu Marsilya’da kiralık olarak geçirmiş, Fransa Ligue 1’de 23 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.

Trabzonspor'un anlaştığı Trezeguet İstanbul'da Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Mısırlı orta saha oyuncu Trezeguet, İstanbul'a indi.

Trabzonspor'da değişim rüzgarı... Abdullah Avcı yeni bir takım inşa edecek Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile başlayan değişim rüzgarı bu sezon da devam edecek. Deneyimli teknik adam, bordo-mavililerle şampiyonluk sevinci yaşadığı takım kurgusunda ve oyun formasyonlarında değişime giderek yeni bir Trabzonspor inşa edecek.