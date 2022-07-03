Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Romain Saiss’in ardından üçüncü imzayı Cenk Tosun'a attırdı. Siyah beyazlılar bonservisi elinde olan eski golcüsüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu, Cenk Tosun’un Beşiktaş’a üçüncü imzası oldu. Cenk, Everton’dan kiralık olarak da siyah beyazlı formayı giymişti. Takımın golcü isimleri Güven Yalçın ve Larin’le yolları ayırıp Batshuayi’ye de veda hazırlığında olan siyah beyazlılar böylece forvet bölgesini önemli bir isimle takviye etmiş oldu.

BİR GÜN HERKES DÖNER

27 yaşında Beşiktaş’a 27 milyon avro kazandırarak Everton’a giden Cenk Tosun, 31’inde bedavaya geri dönmüş oldu. Siyah beyazlı kulüp Cenk’i "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" mesajıyla karşılarken tecrübeli oyuncu “Beni ben yapan camiaya, yani yuvama geldim. Bir gün herkes evine döner... Yaşadığım üç şampiyonluk, yüzlerce gol, binlerce anı, milyonlarca fotoğraf karesi... Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum” ifadelerini kullandı.

Alex Teixeira Beşiktaş'a veda etti... Avukatıyla kulübe geldi, sözleşmesi feshedildi, sorunsuz ayrılık Beşiktaş'ın geçen yaz büyük umutlarla kadrosuna kattığı Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 32 yaşındaki sambacı 900 bin euro imza parası almıştı ve yıllık ücreti 2.6 milyon Euro'ydu. Ljajic, Lens, Nsakala, Oğuzhan ve kadroda düşünmediği diğer isimlerde temizlik yapan Kartal, ciddi bir maaş bütçesi açığa çıkardı.

Beşiktaş forma sponsoru Rain, "Türk futbol tarihinin en büyük meblağı"nı ödedi Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı... Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Türk futbol tarihinin en büyük meblağı, göğüs reklamı nedeniyle sponsorumuz Rain tarafından Beşiktaş’a katkı olarak sunuldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.