Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın çiçeği burnundaki teknik adamı Okan Buruk dün yaptığı açıklamalarla bir haftalık süreyi değerlendirirken, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Buruk “Transfer gündemimiz belli. Listemiz sürekli güncelleniyor. Daha temmuz ayının başındayız, vaktimiz var. Ama bir yandan da özellikle orta saha takviyelerini kampa yetiştirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Hem maddi anlamda uygun, hem de takıma katkı sağlayacak en doğru oyuncuyu bulmak için çabalıyoruz. Çok alternatifli bir kadro kurmak amacımız” ifadelerini kullandı.

BURADA MUTLU

Galatasaray, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda olan Marcao’ya alternatif olarak Abdülkerim Bardakçı’yı transfer etmişti. Buruk, dün yaptığı açıklamalarla Brezilyalının gözden çıkarılmadığını ortaya koydu. Okan Hoca “Takımdan ayrılacak isimleri henüz belirlemedim. Elbette ayrılıklar da yaşanacak. Ancak Marcao bizim oyuncumuz. Taliplerinin olması da doğal. Ama ben takımda kalmasını isterim. Bir görüşme gerçekleştirdik. O da burada olmaktan mutlu. Eğer istediğimiz şartlarda gelişme olmazsa gelip bizimle olur, oynamaya devam eder” dedi.

ONUN GİBİSİ YOK!

Okan Buruk’un en çok istediği transfer, oyunu iki yönlüoynayabilecek bir orta saha... Buruk aslında kendisini tarif ediyor. Takımın dünkü idmanında Okan Hoca’yı kenardan izleyenler klası ve hırsı karşısında “Teknik direktör diye aldık, futbolcu çıktı” yakıştırması yaptı.

Kazımcan Karataş, Galatasaray'a imzayı attı Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, en son Altay forması giyen Kazımcan Karataş ile sözleşme imzaladı.