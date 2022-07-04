Türkiye Gazetesi

Galatasaray orta sahasını yeniden dizayn etmek için arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar hem defansif hem de ofansif bölgede forma giyen iki göbek oyuncusunu transfer dönemi bitmeden renklerine katacak. Bu bölgeler için geniş bir listeden birçok isimle temasta olan Aslan, Okan Buruk’un oynatmayı düşündüğü formasyonda hayati önem taşıyan ‘10 numara’ için aradığı ismi buldu. Bir süredir Cagliari ile pazarlık masasında olan Cimbom en sonda Joao Pedro için İtalyan kulübüyle anlaşma zemini yakaladı.

1,8 MİLYONA İİMZALA

30 yaşındaki oyuncu için Çizme ekibi kapıyı 8 milyon avrodan açarken, Galatasaray 5 milyon avroda el sıkışmayı başardı. Brezilya asıllı oyuncuyla görüşmelere başlanırken başarılı ismin 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon 200 bin avro ücret istediği öğrenildi. Sarı kırmızılılar pazarlıklarını sürdürürken karşı teklifini 2+1 yıllık sözleşme ve 1 milyon 800 bin avro olarak yaptı. Cagliari ile sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Joao Pedro’nun da İstanbul’a gelmeyi istediği ve anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

TUDOR'LA ACI ÇEKİYORDUK

Marsilya’nın başına geçen Igor Tudor’la ilgili fikri sorulan Galatasaray’ın eski yıldızı Aurelien Chedjou “İlk geldiğinde bize ‘Guardiola’yı severim ama Simeone’yi tercih ederim’ demişti. Sürekli çok koşan ve sahada sürekli baskı kuran bir takım istiyordu. Antrenmanlarda o kadar yükleniyordu ki idmandan sonra evimize acı çekerek gidiyorduk. 3-5-2’den vazgeçmiyordu. Ona bunun için uygun oyuncularımız olmadığını anlatmaya çalıştık ama dinletemedik’’ dedi.

KAMPTA ELEME VAR

Sezon başı hazırlıklarına İstanbul’da başlayan Galatasaray, çarşamba günü Avusturya’ya gidecek ve orada kampa girecek. Millî oyuncuların da dönüşüyle vites artıracak olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, gidecek oyuncuları da bu kampta yapılacak dört hazırlık maçında belirleyecek.

ASLAN UÇACAK

Galatasaray, Kuveyt Hava Yolları ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Sarı kırmızılılar “Görüşmelerin henüz başında” olduklarını açıklasa da Aslan’ı sevindiren haber Kuveyt basınından geldi. El-Ceride servis ettiği haberde Cimbom’un, Kuveyt Hava Yolları ile 5 yıllığına 80 milyon doları geçen bir sponsorluk anlaşmasında mutabakata vardığını belirtti.

Kazımcan Karataş, Galatasaray'a imzayı attı Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, en son Altay forması giyen Kazımcan Karataş ile sözleşme imzaladı.

Erik Botheim, Talisca, Mert Müldür, Onur Bulut... Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri Yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, transferler konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Bu sene kadroda yeniden yapılanma gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun çalışmalar içinde. Cimbom, 6-8-10 numara, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapacak.