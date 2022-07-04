Türkiye Gazetesi

Sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Bu anlamda yönetim de hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Jorge Jesus’un istediği ön libero için Vinicius Souza, Sergio Oliveira, William Carvalho, Willian Arao gibi isimler gündeme geldi, pazarlık masasına oturuldu, oyuncuların fiyatları el yakınca şimdilik rafa kaldırıldı. Ancak Partizan maçında 90 dakika sahada kalan İsmail Yüksek öyle bir futbol ortaya koydu ki, âdeta “Transfere gerek yok, ben varım” dedi.

65 BİN AVRO'YA GELDİ

Partizan karşısında rakip sahada yüzde 95’lik pas isabeti yakalayan 23 yaşındaki ön libero, rakipleriyle girdiği 5 ikili mücadeleyi kazandı, 2 hava topu aldı, 2 pas arası yaparken, 2 de top kaptı. İsmail Yüksek takımı atağa çıkarması, yerinde müdahaleleriyle hem takım arkadaşlarından hem de hocasından büyük alkış aldı. 2020 yılında Gölcük’ten 65 bin avroya transfer edilen İsmail Yüksek, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Bursaspor gibi takımlara kiralandı. Yıldız adayı, bu defa takımda kalmayı hemen hemen garantiledi.

TARTIŞMAYA KAPALI

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz’un yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Koç, “10 yıldır çok konuştuk, çok haykırdık. F.Bahçe’nin haklılığı resmen kanıtlandı. Artık konuşma değil, hesap sorma vakti. Fenerbahçe’nin artık bir şey söylemesine gerek kalmadı, bu konu artık tartışmaya kapandı” dedi.

ARDA'DA KENDİMİ GÖRÜYORUM

Fenerbahçe’nin yenisi Emre Mor, kampta basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Arda Güler’in çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyen Emre “Onda benim ilk geldiğim zamanı görüyorum. Benim yaptığım yanlışları yapmaması için onu uyaracağım. Türkiye’de oynamak istediğim tek takım Fenerbahçe’ydi” dedi.

Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Mert Hakan Yandaş kamptan ayrılarak İstanbul’a döndü Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi! Sarı lacivertli takımın milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, adalesindeki ağrıdan dolayı Graz’da gerçekleştirilen kamptan ayrıldı. İstanbul'da MR'ı çekilecek futbolcunun daha sonra tedavisine başlanacak.