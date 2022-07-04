Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş taraftarlarının heykelinin dikilmesini istediği Atiba Hutchinson son dört sezonda olduğu gibi yine sözleşmesini bir yıllığına uzattı. Kanadalı oyuncu Katar'da oynanacak Dünya Kupası'na hazır gitmek için Beşiktaş'ta devam etmek istiyordu. Yönetimle görüşmelerde bulunan yıldız oyuncu hala takıma faydalı olabileceğini iletti. Atiba'nın geçmişte yaptığı fedakarlıkları göz önüne alan yönetim Kanadalı'nın bu isteğini kırmadı. Teknik direktör Valerien Ismael'in de onay vermesiyle kırk yaşındaki oyuncuyla devam kararı alındı.

MAÇ BAŞINA ÜCRET

Atiba Hutchinson’un kulübü zor durumda bırakmamak için yıllık ücret almayacağını söylemesi işi çok kolaylaştırdı. Tecrübeli futbolcu bu sezon oynadığı maç başına ücret alacak. Bir sezon daha forma giymeye hazırlanan Atiba, imza sonrasında yaptığı açıklamada “Beşiktaş’a ilk transfer olduğumdaki kadar heyecanlıyım. İlk geldiğim günkü kadar güçlü hissediyorum. Beşiktaş’a katkı sağlamak için her zamankinden daha fazla çalışacağım. Taraftarın önüne yeniden çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

WEGHORST DİREKT KAMPA

Wout Weghorst bir haftadır Beşiktaş forması giymek için kulübü Burnley ile siyah beyazlıların anlaşmasını bekliyordu. Yıldız golcünün kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmek için yoğun çaba sarf eden siyah beyazlıların son olarak rakamda 7 milyon avro seviyesine çıktığı kaydedildi. İngiliz ekibinin, Beşiktaş’la yapılan pazarlığı her an olumlu olarak sonlandırabileceği öğrenildi. Anlaşma sağlanırsa Weghorst’un yarın başlayacak Avusturya kampına gelmesi bekleniyor.

Son dakika: Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta! SON DAKİKA HABERİ: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Romain Saiss’in ardından 3. imzayı Cenk Tosun'a attırdı. Siyah Beyazlılar, bonservisi elinde olan milli forveti kadrosuna kattığını açıkladı.

Alex Teixeira Beşiktaş'a veda etti... Avukatıyla kulübe geldi, sözleşmesi feshedildi, sorunsuz ayrılık Beşiktaş'ın geçen yaz büyük umutlarla kadrosuna kattığı Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 32 yaşındaki sambacı 900 bin euro imza parası almıştı ve yıllık ücreti 2.6 milyon Euro'ydu. Ljajic, Lens, Nsakala, Oğuzhan ve kadroda düşünmediği diğer isimlerde temizlik yapan Kartal, ciddi bir maaş bütçesi açığa çıkardı.