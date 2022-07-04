Türkiye Gazetesi

Manchester City'nin Erling Haaland ve Julian Alvarez transferlerinin ardından Gabriel Jesus'a yol görünmüştü... Brezilyalı golcü bir süredir temas halinde olduğu Arsenal'le UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasına rağmen anlaştı. City bu transferden en az 52 milyon euro kazanacak. "Topçular" için bu rakam bonuslarla 60'ı bulabilir.

25 yaşındaki Jesus ise Arsenal'in en çok maaş alan futbolcusu olacak. Sambacı Ocak 2017'de Palmeiras'tan 32 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.

PSG'nin yeni hocası Galtier, Gabriel Jesus Arsenal'de, Haji Wright Serie A'ya transfer oluyor Paris Saint-Germain'de Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu Christophe Galtier'nin oturması bekleniyor. 2020-21 sezonunda Lille'i şampiyon yaptıktan sonra geçen yaz Nice'in başına geçen 55 yaşındaki Fransız teknik direktör için kulübüne bonservis ödenecek. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor. PSG ayrıca İnter'in Slovak stoperi Mila Skriniar içni de cömert bir bonservis ödeyecek.

5 yıllık sözleşmeye imza atan Gabriel Jesus, Manchester City ile çıktığı 236 maçta 95 gol attı.

GOLCÜLER DEĞİŞTİ

Arsenal Aubameyang'ın ardından Lacazette'den de kurtulmuştu. 5 yıl önce 46,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan 31 yaşındaki Fransız forvet Olympique Lyon'a geri dönmüştü.

Bu yaz transferde Porto'nun 10 numarası Fabio Vieira için 35 milyon euro bonservis ödeyen Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal altyapıdan yetişen golcü Eddie Nketiah'la da sözleşme uzatmıştı.

Geçen sezona Aubameyang & Lacazette ikilisiyle başlayan Arsenal'in ileri ucunda artık Jesus ile Nketiah var.

Alexandre Lacazette 5 yıllık Arsenal macerasının ardından Lyon'a geri döndü Arsenal Aubameyang'ın ardından Lacazette'den de kurtuldu! 5 yıl önce 46,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan 31 yaşındaki Fransız forvet Olympique Lyon'a geri döndü. Avrupa'dan en güncel transfer gelişmeleri...

Liverpool tarihinde hiçbir futbolcuya bu paralar verilmemişti... Salah Premier League'in en pahalısı oldu Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile sözleşme yeniledi. İngiliz ekibi, 30 yaşındaki futbolcusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayarak ayrılık spekülasyonlarına son verdi. Harika bir sezon geçiren Salah yeni sözleşmesiyle haftada 400 bin pound kazanacak. Bu rakam Mısırlı forveti Premier League'in an itibariyle en yüksek kontrata sahip oyuncusu yaptı. Liverpool tarihinde hiçbir futbolcuya bu paralar verilmemişti..