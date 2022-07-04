Türkiye Gazetesi

Danimarka Milli Takımı'nın geçtiğimiz Haziran 2021'de Kopengad'da Finlandiya ile oynadığı EURO 2020 grup maçında bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Christian Eriksen ölümden dönmüştü. O dönem İnter forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu hayata döndürmek için büyük çaba harcanmış, zamanla yarışan sağlık ekibi Eriksen'i kurtarmayı başarmıştı.

Cyle Larin'e büyük şok! Premier League'e gidiyorum derken Belçika Ligi'ne transfer oldu Beşiktaş'ın önerdiği 1.7 milyon euroluk yıllık ücreti beğenmeyen ve Premier League hayalleri kuran Cyle Larin, Nottingham Forest transferden çekilince Club Brugge'e imza attı. Belçika ekibi Kanadalı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

FUTBOL OYNAYAMAZ DENDİ

Tüm dünyanın canlı yayında izlediği ölüm kalım savaşından sağ kurtulmayı başaran Eriksen'in İnter'le sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Kardiyoloji uzmanları yıldız futbolcunun bir daha asla üst düzsey futbola geri dönemeyeceğini söyledi.

Ancak geçtiğimiz sezon devre arasında Premier League ekiplerinden Brentford, Eriksen'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Londra ekibiyle 11 maça çıkan ve 1 gol, 4 asistlik skor katkısının yanında kaldığı yerden devam eden Danimarkalı, küme düşme hattındaki takımını yukarılara taşıdı.

Eriksen, kalp krizi geçirdiği stadyumdaki ilk maçında gol attı Christian Eriksen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kalp krizi geçirdiği statta bugün yine maça çıktı. Eriksen ölümden döndüğü statta topu ağlarla buluşturdu.

TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

Christian Eriksen'in Brentford'da geçirdiği sezon onu izleyen herkesi hiçbir sağlık sorunu olmadığına ikna etti. Bu yaz serbest oyuncu statüsündeki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için Avrupa'nın devleri yarışa girdi. Transfer yarışının kazananı ise Manchester United oldu. 3 yıllık sözleşmeye imza atan Eriksen kısa süre içinde açıklanacak.

Geçirdiği kalp kriziyle futbola ara vermişti! Eriksen Premier Lig ekibine transfer oldu EURO 2020’de Danimarka ve Finlandiya arasında oynanan maçta kalp krizi geçirerek yere yığılan Eriksen, tekrardan sahalara dönüyor. 7 aydır sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu doktorların, "Futbola dönmesi riskli" demesine rağmen tekrardan yeşil sahalara dönüş yaptı. Eriksen, Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyecek.

Manchester United'da Erik ten Hag döneminin ilk transferi Tyrell Malacia Teknik direktörlüğe Ajax'tan Erik ten Hag'ı getiren Manchester United, ilk transferini de Hollanda'dan yaptı... Feyenoord forması giyen 22 yaşındaki sol bek Tyrell Malacia ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Feyenoord bu transferden bonuslarla birlikte 17 milyon euroluk bonservis geliri elde etti.