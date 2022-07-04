Türkiye Gazetesi

Törende konuşan Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral, başarı geçen geçen sezonun ardından yeni sezon çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Mevcut kadroyu koruyup takıma yeni takviyeler yaptıklarını dile getiren Güral, "Güray ve Fernando’nun bir yıllık kalan sözleşmesini 2 yıl olarak revize ettik. Boffin’de 1+1 olarak 2 yıl sözleşme imzaladık. Bunun dışında Ömer Toprak, Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu transferlerini yaptık. Antalyaspor’umuza hayırlı olsun" dedi.

HADJİ WRİGHT DÖNEBİLİR

Güral, Wright ile transfer görüşmelerin devam ettiğini belirterek, yeni transfer sürprizleri yapabileceklerini ifade etti.

Antalyaspor Asbaşkanı Fesih Tamince ise Antalyaspor’un gelecek sezon çok iddialı olacağının altını çizerek, yeni transferlerin hayırlı olmasını diledi.

Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da! Nuri Şahin kankasını transfer etti Antalyaspor tecrübeli stoper Ömer Toprak'ı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Bundesliga 2'de Werder Bremen formasını giyen ve Bundesliga'ya yükselme sevinci yaşan Ömer için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

GÜRAY VURAL: AİLECEK SEVİYORUZ

Sözleşmesini uzatan Güray Vural, bir yıllık olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını ifade ederek, "Antalyaspor’u kenti, camiayı ailecek çok seviyoruz. Geçen yıl göstermiş olduğum performansın bu yılda daha iyisini gösteririm. Onun için buradayım. Her iki taraf içinde hayırlı olsun" diye konuştu.

34 yaşındaki sol bek geçen yaz Gaziantep FK'dan gelmiş ve sezonu 40 maçta 1 gol, 8 asistle tamamlamıştı.

BOFFİN GİTTİ GELDİ

Kaleci Boffin ise Antalyaspor ile yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğuna değinerek, güzel bir sezon geçireceklerini ifade etti.Transfer döneminde Antalyaspor ile hiç bağını koparmadığını ifade eden Boffin, sürekli iletişim halinde olduğunu, yaptığı tatilin ardından Antalyaspor’la sözleşme imzaladığını kaydetti.

Antalyaspor Soner Aydoğdu'yu açıkladı... Tecrübeli orta sahadan 3 yıllık imza Bonservisi Başakşehir'de bulunan ve son 3 sezondur Göztepe'de kiralık oynayan 31 yaşındaki Soner Aydoğdu, Antalyaspor'a transfer oldu.

Türkçe, ‘Merhaba’ diyerek sözlerine başlayan Fernando, "Kontratımı yenilediğim ve tekrardan Antalyaspor’da olduğum için mutluyum. Geçen sene güzel bir sezon geçirdik ama bu sene daha iyi bir sezon geçireceğimize hiçbirimizin şüphesi yok. Kontratımı yenilerken de buna olan inancım benim rehberim oldu. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Antalyaspor'da kale Alperen Uysal'a emanet... İstanbulspor'dan kaleci transferi Antalyaspor, Ruud Boffin'in yerine kaleyi İstanbulspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Alperen Uysal'a emanet etti.

Güney ekibi dış transferde kadrosuna İstanbulspor’dan kaleci Alperen Uysal, Göztepe ’den orta saha Soner Aydoğdu ve Werder Bremen’den defans oyuncusu Ömer Toprak’ı katarken, iç transferde ise takım kaptanı Hakan Özmert ile sözleşme yenilemişti.

