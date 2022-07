Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Graz kentinin Bad Radkersburg bölgesindeki bir otelin sahasında teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, salon çalışmalarıyla başladı.

İdman; ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahada koşuyla devam etti. Futbolcular, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

KİM'DEN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN TEPKİ

Antrenmanın ardından bazı gurbetçi vatandaşlar Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirmek istedi. İçlerinden birinin üzerindeki Galatasaray forması futbolcuların tepkisini çekti.

İrfan Can Kahveci, eliyle 4 işareti yapan Galatasaray formalı futbolseverden elini indirmesini istedi. O anda fotoğraf çekildi ve ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Güney Koreli stoper Kim Min-jae ise Galatasaray formalı birinini aynı talepte bulunması sonrası "No, no, no..." diyerek yanıt verdi.

Fenerbahçe Isco için devrede! İspanya'dan müthiş iddia! Mesut Özil'in yerine İspanyol 10 numara... İspanya'da Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen AS gazetesi, 9 sezonluk Real Madrid macerası bu yaz sona eren ve boşta olan İspanyol yıldız İsco'yu Fenerbahçe'ye yazdı. İsmi bir süredir Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki futbolcunun pek çok talibinin olduğu ancak transfere en yakın kulübün Fenerbahçe olduğu belirtildi. Başkan Ali Koç'un da Mesut Özil'i neden affetmediği böylece ortaya çıktı.

İsmail Yüksek, performansıyla Jesus'a 'buradayım' dedi Fenerbahçe yana yakıla günlerdir ön libero arıyor. Partizan maçında parmak ısırtan bir oyun ortaya koyan İsmail Yüksek, Jesus’a âdeta “Transfere gerek yok” mesajını verdi.