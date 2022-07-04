Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen BB Erzurumspor Kulübü'nün seçimli olağanüstü kurulu, başkan adayı çıkmaması nedeniyle ileri tarihe ertelendi. Mavi-beyazlıların As Başkanı Ahmet Dal ise kulübün yeni başkanı seçildi. Öte yandan kongreye kadar transfer yasağı da bulunan BB Erzurumspor’da Ahmet Dal zorlu bir süreci yönetecek.

ÖMER DÜZGÜN AFFINI İSTEDİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Ömer Düzgün başkanlığında toplanan BB Erzurumspor Yönetim Kurulu toplantımızda, başkanımız Ömer Düzgün'ün görevinden affı kabul edilmiş, yönetim kurulu üyelerimizin oylarıyla Asbaşkanımız Ahmet Dal kulübümüzün yeni başkanı olmuştur. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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