Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de ilk hafta oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig, 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde ise sona erecek. 19 takım, 38 hafta mücadele edecek ve her takım 2 kez bay geçecek. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını 'BAY' geçen takım ise Atakaş Hatayspor oldu. İşte ayrıntılar...

İşte Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları;



- FT Antalyaspor-Galatasaray

- Karagümrük-Alanyaspor

- Beşiktaş-Y.Kayserispor

- DG Sivasspor-Gaziantep FK

- Ankaragücü-A. Konyaspor

- M.Başakşehir-Kasımpaşa

- İstanbulspor-Trabzonspor

- Fenerbahçe-Ümraniyespor

- Giresunspor-Adana Demirspor

-İlk hafta Hatayspor bay geçiyor