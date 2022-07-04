Süper Lig'de ilk hafta oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig, 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde ise sona erecek. 19 takım, 38 hafta mücadele edecek ve her takım 2 kez bay geçecek. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını 'BAY' geçen takım ise Atakaş Hatayspor oldu. İşte ayrıntılar...
İşte Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçları;
- FT Antalyaspor-Galatasaray
- Karagümrük-Alanyaspor
- Beşiktaş-Y.Kayserispor
- DG Sivasspor-Gaziantep FK
- Ankaragücü-A. Konyaspor
- M.Başakşehir-Kasımpaşa
- İstanbulspor-Trabzonspor
- Fenerbahçe-Ümraniyespor
- Giresunspor-Adana Demirspor
-İlk hafta Hatayspor bay geçiyor