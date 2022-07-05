Türkiye Gazetesi

Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, rakibine 26-24, 25-20, 22-25 ve 25-22’lik setlerle 3-1 mağlup olarak organizasyondaki ilk yenilgisini aldı ve Akdeniz Oyunları’nı gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye, FIVB Milletler Ligi’nde çeyrek finalinde Tayland'la Ankara'da kozlarını paylaşacak Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nde çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Çeyrek final maçları Ankara’nın ev sahipliğinde 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde oynanacak.

Salon: Palais Sports Hammour Boutlelis

Hakemler: Eyike M. (Kamerun), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Türkiye: Melis Yılmaz, Ilkin Aydın, Buse Ünal, Ayçin Akyol, Buse Kayacan Sonsırma, Tutku Burcu Yüzgenç, Yasemin Yıldırım, Yaprak Erkek, Emine Arıcı, Ezgi Akyaldız, Aslihan Kılıç, Derya Cebecioğlu

İtalya: Francesca Bosio, Sofia D’Odorico, Federica Squarcini, Sara Panetoni, Elena Perinelli, Alessia Mazzaro, Binto Diop, Ilaria Battistoni, Emma Cagnin, Giorgia Frosini, Linda Nkiruka Nwakalor

Setler: 24-26, 20-25, 25-22, 22-25

Süre: 2 saat 8 dakika (36, 31, 33, 28)

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Busenaz Sürmeneli altın madalya koleksiyonunu Akdeniz Oyunları'nda genişletti Cezayir'in Oran şehrinde devam eden Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 66 kiloda yarışan Bayburt Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi, milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Cezayirli rakibi Ichrak Chaib'i mağlup ederek altın madalyalı uluslararası turnuvalarına yenisini ekledi.

19. Akdeniz Oyunları'nda 12'den vurduk... Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den altın madalya Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya elde etti.

Badmintonun altın raketi Neslihan Yiğit, 19. Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı.