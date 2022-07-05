Türkiye Gazetesi

Son iki sezondur İtalya’dan aldığı futbolcularla dikkat çeken Fatih Karagümrük, son olarak İtalya Serie B takımlarından Frosinone forması giyen Matteo Ricci’yi kadrosuna kattı.

ANDREA PİRLO TRANSFERİ

Haziran ayının son günlerinde oyuncu için kulübü ile görüşmelere başlayan kırmızı-siyahlılar, efsane İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo’nun da devreye girmesiyle dün akşam geç saatlerde transferi sonlandırdı. 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki orta saha, 2022-2023 sezonunda kırmızı-siyahlı formayı terletecek.

Andrea Pirlo'nun Karagümrük'teki yardımcıları kimler? Teknik ekip belli oldu VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı... Bugün top başı yapan İstanbul'un Kırmızı-Siyahlı ekibi, dünyaca ünlü İtalyan antrenörün 7 kişilik teknik ekibini tanıttı. İşte Pirlo'nun Karagümrük'teki yardımcıları...

İstanbul ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Matteo Ricci'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek olan Matteo Ricci'ye hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

MATTEO RİCCİ GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Roma altyapısından yetişen Matteo Ricci, geçtiğimiz sezon başında Frosinone'ye transfer olurken, Serie B'de takımıyla 31 lig maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon toplamda 2 bin 254 dakika sahada kalırken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Ricci bu mücadelelerde 11 kez de sarı kart gördü. İtalya Milli Takımı'nın çeşitli yaş gruplarında görev alan Ricci, Gök Maviler adına 5 gol kaydetti.

Emre Mor Fenerbahçe'de... Sarı-Lacivertliler'in Karagümrük'e ödeyeceği bonservis belli oldu Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Emre Mor için el sıkıştı... İki takım arasında bir süredir süren görüşmelerde anlaşma sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun menajeri önceki gün İstanbul'a davet edilmişti. Emre Mor'un menajeriyle Fenerbahçeli yetkililer bugün bir araya gelecek ve sözleşmenin son detayları da halledilip imzalar atılacak.

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