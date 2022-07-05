Türkiye Gazetesi

Portekizli fenomen teknik direktör Jose Mourinho'nun bir süredir peşinde olduğu milli sağ bek Zeki Çelik, İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçti ve yeni kulübüne imza attı.

İtalyan devi 25 yaşındaki savunmacı için Fransa'nın Lille kulübüne 7 milyon euro bonservis ödeyecek.

Bir Türk sağ bek için bugüne kadar ödenmiş en yüksek bonservis bu oldu...

Zeki Çelik AS Roma'da! Jose Mourinho milli sağ beki istedi ve rekor bonservisle transfer etti Zeki Çelik, AS Roma'da... Portekizli fenomen teknik direktör Jose Mourinho'nun bir süredir peşinde olduğu milli sağ bek, önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek. Serie A ekibi 25 yaşındaki savunmacı için Lille'e 7 milyon euro bonservis ödeyecek. Bir Türk sağ bek için bugüne kadar ödenmiş en yüksek bonservis bu oldu.

ZEKİ ÇELİK'TEN İLK SÖZLER...

Lille'de bir önceki sene şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik, Roma ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı. 25 yaşındaki sağ bek, transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Roma gibi bir kulübün futbolcusu olmak benim için büyük bir onur. Çok hırslıyım ve Roma'nın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Hazırım, konsantreyim. Sahada asla pes etmem. Beni sahada hep savaşırken göreceksiniz" dedi.

Roma Genel Menajeri Tiago Pinto da transferden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Projemizi seçmesinde gösterdiği kararlılık bizim için çok önemliydi. Zeki henüz çok genç ama uluslararası tecrübesi çok yüksek. Zeki ile birlikte kadromuzu geliştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

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