Türkiye Gazetesi

Süper Lig’den küme düşen Göztepe’de, 28 yaşındaki kaptan Halil Akbunar için Süper Lig’den birçok takım nabız yoklamıştı. Son günlerde Belçika ekibi KVC Westerlo da transfer için devreye girmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Westerlo ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı. Anlaşmanın ardından Halil Akbunar, dün yaptığı yolculuğun ardından Belçika’ya ulaştı.

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GÖZTEPE EFSANESİ HALİL AKBUNAR

Deneyimli kanat oyuncusunun Westerlo ile idmanlara başlayacağı öğrenilirken, Göztepe’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Göztepe’nin transferden 1 milyon Euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulübün formasını 310 maçta terleten Halil Akbunar, söz konusu maçlarda 49 gol, 52 asistlik performans sergilemişti.

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