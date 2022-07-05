Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor kaptan Gökhan İnler'le 1 sezon daha devam edecek... Geçtiğimiz günlerde 38 yaşına giren orta saha oyuncusunun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. 2020 yazında transfer olduğu Akdeniz ekibin Süper Lig'e yükselmesinde önemli payı olan Gökhan İnler takımdaki 3. sezonuna giriyor.

Badou Ndiaye Adana Demirspor'da... Süper Lig'deki 5. kulübü... Adana Demirspor, daha önce Süper Lig'de Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te de top koşturan Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

BU YAZ 7 TRANSFER YAPTI

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezon öncesi ilk etap kampını Bolu'da geçiren Adana Demirspor, şimdiye kadar 7 transfer açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan kaleci Ertaç Özbir, sağ beke Trabzonspor'dan Abdurrahim Dursun ve Çaykur Rizespor'dan Yusuf Sarı yerli transferler...

Real Sociedad'ın Fransız sol beki Kevin Rodrigues, tecrübeli orta saha Badou Ndiaye, Suriyeli 10 numara Aisa Aosman ve 21 yaşındaki Makedan stoper Jovan Manev, Adana ekibinin yeni transferleri.

Fatih Karagümrük'ün yeni İtalyan'ı Matteo Ricci! Tam bir Andrea Pirlo transferi Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha Matteo Ricci’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Bertolacci, Borini, Viviano gibi isimlerden büyük katkı alan İstanbul ekibinde İtalyan modası son sürat devam ediyor.

Halil Akbunar Westorla'ya imza atmak için Belçika'da... Göztepe bonservis kazanacak Göztepe’nin 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar, KVC Westorlo ile anlaşmasının ardından Belçika’ya gitti. Sarı-kırmızılı kulübün transferden 1 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.