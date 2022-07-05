Türkiye Gazetesi

Beşiktaş hücum hattına dikakt çekici bir takviye daha yaptı. Dün gece Wout Weghorst'u İstanbul'a getiren ve tranferi resmen açıklayan Siyah-Beyazlılar, Jackson Muleka'yı da bitirdi.

MULEKA'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?

NTV'nin haberine göre, Beşiktaş Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Belçika ekibi Standard Liege, siyah beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti.

"Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ücret alacak. 22 yaşındaki forvet, resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak."

Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Wout Weghorst bu gece geliyor, Jackson Muleka'da işlem tamam! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu. Bu gece imza için İstanbul'a gelmesi kesinleşen Hollandalı santrforun 23.30'da İstanbul'a ineceği bildirildi. Siyah-Beyazlılar'ın bir diğer transfer hedefi Jackson Muleka'da da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika: Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta! SON DAKİKA HABERİ: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Romain Saiss’in ardından 3. imzayı Cenk Tosun'a attırdı. Siyah Beyazlılar, bonservisi elinde olan milli forveti kadrosuna kattığını açıkladı.

Alex Teixeira Beşiktaş'a veda etti... Avukatıyla kulübe geldi, sözleşmesi feshedildi, sorunsuz ayrılık Beşiktaş'ın geçen yaz büyük umutlarla kadrosuna kattığı Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 32 yaşındaki sambacı 900 bin euro imza parası almıştı ve yıllık ücreti 2.6 milyon Euro'ydu. Ljajic, Lens, Nsakala, Oğuzhan ve kadroda düşünmediği diğer isimlerde temizlik yapan Kartal, ciddi bir maaş bütçesi açığa çıkardı.

Sözünün eri Weghorst! Sonunda 'kartal yuvası'na kondu Siyah beyazlılarla el sıkıştıktan sonra menajerinin getirdiği teklifleri teker teker reddeden Hollandalı, dün gece İstanbul'a geldi, bugün resmî imzayı atacak.