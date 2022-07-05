Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'den Wout Weghorst'u 1 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlılar, KAP'a yaptığı duyuruda, Hollandalı golcünün transfer detaylarını açıkladı. Buna göre; İngiliz ekibine herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek. Weghorst ise Beşiktaş'tan 1 yıllık 2.8 milyon euro maaş alacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Wout Weghorst bu gece geliyor, Jackson Muleka'da işlem tamam! Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu. Bu gece imza için İstanbul'a gelmesi kesinleşen Hollandalı santrforun 23.30'da İstanbul'a ineceği bildirildi. Siyah-Beyazlılar'ın bir diğer transfer hedefi Jackson Muleka'da da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Wout Weghorst gelişmesi... Beşiktaş'ın transferdeki en büyük rakibi masadan kalktı Beşiktaş'ın 1 numaralı santrfor aday Wout Weghorst transferinde kritik bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın teklifini kabul eden ancak süre isteyen Hollandalı golcü, Bundesliga ekipleriyle temas halindeydi. Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt transferden çıkınca Siyah-Beyazlılar'ın işi imzaya kaldı... İşte Wout Weghorst transferinde son durum...