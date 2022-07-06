Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş son yılların en hareketli transfer dönemini yaşarken siyah beyazlı taraftarlar da mest oluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, teknik heyetle koordineli bir şekilde yapılan transfer çalışmaları neticesinde ihtiyaç olan bölgeler için nokta atışı isimleri kadroya kattı. Başkan Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, "Menajer oyunlarına gelip kadroyu gereksiz oyuncularla doldurmayacağız" düşümcesiyle başlayan transfer hareketi sayesinde birçok yıldız bütçeyi sarsmayacak şekilde transfer edildi.

BEŞİKTAŞ'IN 'KAZANCI'

Özellikle sportif direktör Ceyhun Kazancı, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin güvenini boşa çıkarmadı. Başarılı futbol adamı, hem ihtiyaç duyulmayan oyuncuları bir bir gönderdi, hem de takıma direkt katkı sağlayabilecek yıldız oyuncularla kadroyu donattı. Siyah beyazlıların transfer bombaları bunlarla sınırlı kalmayacak. Sağ stoper için de çalışmalar sürüyor. Welinton'un sözleşmesinin feshedilmesi halinde Jason Denayer ya da Daniel Amartey'den biri siyah beyazlı formayı giyecek.

MULEKA BUGÜN İMZALIYOR

Beşiktaş anlaşmaya vardığı Jackson Muleka'da da mutlu sona ulaştı. Geçen sezon Kasımpaşa'da 14 maçta attığı 12 gol ve 4 asistle parlayan 22 yaşındaki yıldız, bugün beş yıllık resmî sözleşmeye imza atacak. Kongolu oyuncunun bonservisi için 3,3 milyon avro ödenecek.

KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst imzasını attıktan sonra duygularını anlattı. Çok mutlu olduğunu belirten Hollandalı yıldız, "Taraftarların ilgisi kararımda etkili oldu. Hollanda'daki evime atkılar, formalar gönderdiler. Özel hissedebileceğimi hissettirdiler. Geçmişte Beşiktaş'ta oynamış oyuncularla temaslarım oldu. Kulüple ilgili her şeyi internetten araştırdım. Kalbimin sesini dinledim. Bu zamana kadar bütün kararlarımı böyle verdim" dedi.

Beşiktaş Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi Beşiktaş, Wout Weghorst transferinin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün 1 yıllığına kiralandığını açıkladı ve bu geçici transfer için İngiliz ekibi Burnley'e herhangi bir ücret ödenmeyeceğini duyurdu.