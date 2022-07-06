Türkiye Gazetesi

Sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlayan takımı da Jorge Jesus’a emanet eden Fenerbahçe, bir taraftan takımı mutlu sona ulaştıracak kadro kurmaya çabalarken diğer yandan takımdaki oyuncuların mali yükünden kurtulmayı da planlıyor. Sarı lacivertliler ikinci kamp dönemi için Avusturya’ya giderken tam dokuz ismi kafileye dâhil etmemişti. Bunların arasında Serdar Aziz ve Crespo gibi sakat oyuncular olduğu gibi önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Coulker, Lemos, Meyer, Tisserand, Arda Kurtulan ve Mesut Özil de yer alıyor.

SATIŞ YAPMASI ŞART

Takıma yabancı oyuncu takviyesi yapabilmek için de sarı lacivertlilerin acilen istenmeyen isimlerden kurtulması şart. Fenerbahçe’nin elinde Jorge Jesus’un istemediği 10’u yabancı bir de Mesut Özil olmak üzere 11 oyuncu bulunuyor. Bu oyuncuların yıllık ücretlerinin Fenerbahçe’ye maliyeti ise 20 milyon avronun üzerinde. Satış yapmadığı sürece Dinamo Kiev maçı için UEFA’ya bonservis bedeli ödediği oyuncuları bildiremeyecek olan F.Bahçe, bu futbolcuların yıllık maliyetlerinden kurtularak kasayı rahatlatmayı planlıyor.

ARAO HAMLESİ TUTMADI

Uzun zamandır ön libero arayışında olan Fenerbahçe, Flamengo’nun 30 yayındaki tecrübeli Brezilyalısı Willian Arao için resmî teklifini sundu. Brezilya basını, sarı lacivertlilerin üç taksitte ödenecek 3 milyon avroyu Flamengo’nun kabul etmediğini yazdı. Fenerbahçe teklifi artırmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçında değişiklik Sakarya’da 10 Temmuz’da hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasında maç saati değişti.

Fenerbahçe Isco için devrede! İspanya'dan müthiş iddia! Mesut Özil'in yerine İspanyol 10 numara... İspanya'da Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen AS gazetesi, 9 sezonluk Real Madrid macerası bu yaz sona eren ve boşta olan İspanyol yıldız İsco'yu Fenerbahçe'ye yazdı. İsmi bir süredir Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki futbolcunun pek çok talibinin olduğu ancak transfere en yakın kulübün Fenerbahçe olduğu belirtildi. Başkan Ali Koç'un da Mesut Özil'i neden affetmediği böylece ortaya çıktı.