Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, transferde yine hızlı adımlar atmış ve kadrosuna takviyeler yapmıştı. Larsen ve Trezeguet’yi alan Fırtına’da yabancı sancısı baş gösterdi. Şu anda kadrosunda 17 yabancı bulunan bordo mavililer bazı isimlerle yolları ayırmak durumunda. Yeni gelecek isimler de düşünülürse ciddi bir yabancı dökümü olacak. Kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurmak zorunda olan Karadeniz ekibinde kiralıktan dönen Flavio ve Diabate'nin yanı sıra Trondsen, Koita ve Gervinho yeni sezonda düşünülmüyor. Diabate’nin adı Partizan ile anılıyor.

CEP YAKAN ÜCRETLER

Ancak yabancıları göndermek çok da kolay olacak gibi durmuyor. Çünkü futbolcuların toplam 7 milyon avroyu bulan maliyeti söz konusu. Yıllık ücret anlamında Diabate 1 milyon avro, Flavio 750 bin avro, Koita 1,5 milyon avro, Trondsen 900 bin avro ve Gervinho da (imza parası ile birlikte) 2 milyon 150 bin avro alıyor. Sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Peres’in durumu ise henüz belli değil. Savunma oyuncusunun da Trabzonspor’dan imza parasıyla beraber yıllık 1,7 milyon avroluk hak edişi görünüyor. Yönetim ise en az zararla problemi çözmek istiyor.

Trezeguet transferi açıklandı... Mısırlı yıldız Trabzonspor kampında Trabzonspor Trezeguet transferini KAP'a bildirdi. Dün gece İstanbul'a gelen ve resmi sözleşmeyi imzalayan Mısırlı forvet, bugün de yeni takımının Slovenya kampına katılacak.