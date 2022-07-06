Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un görüştüğü isimlerden birinin de Japon stoper Maya Yoshida olduğu orta çıktı... Stopere tecrübeli bir isim arayan teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi, İtalya pazarından isimlerle görüşmeye devam etti. Daha önce Stefano Denswil'i Serie A'dan transfer eden son şampiyon, bu yaz da Sampdoria'nın stoperine talip oldu.

TÜRK BASININDA HİÇ İSMİ ÇIKMADI

Maya Yoshida ismi bugüne kadar Türk medyasında hiç yazılmadı. 33 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'la görüştüğünü kendisi açıkladı. Japonya Milli Takımı'nın kaptanı olan Yoshida, Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04 ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferi Alman kulübünden önce açıklayan ve Trabzonspor'u reddettiğini yazan gazeteci Fabrizio Romano'ya "Sen nerden biliyorsun, Trabzonspor'la görüştüğümü karıma bile söylememiştim" diye espri yaptı. Yashida'nın böylece bir ara Trabzonspor'la görüştüğü de ortaya çıktı.

CAN BOZDOĞAN SCHALKE KAMPINDA

Beşiktaş'ın geçen yaz Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan, Alman ekibinin sezon öncesi kampında... Trabzonspor'un bonservisini almak istediği genç orta saha oyuncusunun geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş da taraftarın benimsediği gurbetçi futbolcu için Schalke 04 ile masaya oturmuştu.

Zlatan Ibrahimovic herkesi şaşırttı! Sakatlanan ve futbolu bırakacağı düşünülen Ibra'dan ters köşe... Serie A'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan, Scudetto'yu kazanmış ama Zlatan Ibrahimovic'i kaybetmişti. 40 yaşındaki İsveçli santrforun dizinden ameliyat edileceği ve 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Futbolu bırakacağı düşünülen Ibra herkesi şaşırttı. Süper yıldızın Milan'la sözleşmesi 1 sezon daha uzatılıyor.

Trabzonspor yabancı sayısını düşürmek zorunda... Gidecek isimler henüz netleşmedi Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da, yabancı sıkıntısı yaşanıyor. Bordo-mavililerde, gidecek yabancı oyuncuların durumu yurt dışı transferini şekillendirecek. Yurt dışı transferinde şimdiye kadar Larsen ve Trezeguet'i kadrosuna katan Trabzonspor, bünyesinde bulunan yabancı oyuncularla birlikte sayıyı 17'ye çıkardı.

Fırtına'da operasyon! Yaprak dökümü yolda... Larsen ve Trezeguet'yi renklerine bağlayan bordo mavililer, Flavio, Diabate, Trondsen, Koita ve Gervinho ile yolları ayırmak istiyor. Sakatlığı olan Peres’in durumu ise belirsiz.