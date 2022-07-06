Türkiye Gazetesi

En çok gol atan takımın Süper Lig'e çıkacağı maçların ilk yarıları 2-0 ve 7-1'lik skorlarla tamamlanırken, şike şüphesi nedeniyle her iki sonuç da tescil edilmedi.

FUTBOLA BENZER BİR ŞEY OYNADILAR!

Kahunla Rangers ve Gulf FC'in kazandığı maçlar, Sierra Leone futbol tarihinin en farklı galibiyetleri olarak tarihe geçti.

SLFA Başkanı Thomas Daddy Brima, yaptığı açıklamada, atılan gollerin incelemeye alındığını belirterek, "Yapılanların cezasız kalmasına izin veremeyiz. Sorumluların yolsuzlukla mücadele komisyonunun önüne çıkması ve eylemlerinin hesabını vermesi gerekecek." dedi.

Zlatan Ibrahimovic herkesi şaşırttı! Sakatlanan ve futbolu bırakacağı düşünülen Ibra'dan ters köşe... Serie A'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan, Scudetto'yu kazanmış ama Zlatan Ibrahimovic'i kaybetmişti. 40 yaşındaki İsveçli santrforun dizinden ameliyat edileceği ve 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Futbolu bırakacağı düşünülen Ibra herkesi şaşırttı. Süper yıldızın Milan'la sözleşmesi 1 sezon daha uzatılıyor.

Japon futbolcu Maya Yoshida'dan Trabzonspor paylaşımı! Görüşmeleri ifşa etti Schalke 04, Sampdoria'nın Japon stoperi Maya Yoshida'yı kadrosuna kattı. 33 yaşındaki futbolcu transferi Alman kulübünden önce açıklayan ve Trabzonspor'u reddettiğini yazan gazeteci Fabrizio Romano'ya "Sen nerden biliyorsun, Trabzonspor'la görüştüğümü karıma bile söylememiştim" diye espri yaptı. Yashida'nın böylece bir ara Trabzonspor'la görüştüğü de ortaya çıktı.