Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar uzanan 100 yıllık sürede kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirmiştir. Değerli paydaşlarımız olan tüm basın yayın kurum ve kuruluşlarından, kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşmalarını; armamızı mecralarında bu şekliyle kullanmalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Mehmet Büyükekşi 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda tavrını koydu Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuruya değinen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Henüz önümüze bu konuyla ilgili bir şey gelmedi. Şu an futbol adına çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Bu konu geçmişe yönelik bir konu. Biz şu anda geleceğe bakıyoruz" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştu.

Fenerbahçe'de 20 milyonluk yük Sarı lacivertliler Teknik Direktör Jorge Jesus’un kadroda düşünmediği 10 yabancı ile affedilmeyen Mesut Özil’i elden çıkarıp rahat bir nefes almak istiyor.

Emre Mor ilk maçında sakatlandı, taraftarın yüreği ağzına geldi! Fenerbahçe hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor Sezon hazırlıklarını Avusturya'daki 2. etap kampında sürdüren Fenerbahçe, buradaki 2. hazırlık maçını Macaristan temsilcisi Mol Fehervar karşılaştı. Sarı-Lacivertliler maçı 3-0 kazandı ama Osayi ve Emre Mor'un sakatlıkları tedirgin etti. Partizan'la oynanan hazırlık maçındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 63. dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna dahil olurken karşılaşmayı tamamlayamadı.