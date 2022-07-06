Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi daha bitiriyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren, Belçika ekibinde Standart Liege'de forma giyen Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için İstanbul'a gelecek. Muleka'nın bugün saat 19.15'te Brüksel-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'na gelmesi bekleniyor.

5 YILLIK İMZA ATACAK

Beşiktaş Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Belçika ekibi Standard Liege, siyah beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti.

"Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ücret alacak.

Jackson Muleka Beşiktaş'a 5 yıllık imzayı attı! Kartal'ın hücum hattı ateş ediyor... Beşiktaş Jackson Muleka transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Beşiktaş 'nokta atışlarla' kadrosunu güçlendiriyor Siyah beyazlı yönetim ve teknik heyetin ortak çalışmasıyla ihtiyaç olan bölgelere güçlü isimler getirildi. Wout Weghorst, Muleka, Cenk Tosun, Saiss ve Gedson'lu kadro rakip takımlara şimdiden korku salıyor.

Miralem Pjanic'in yeni takımı belli oldu... Barcelona'ya 60 milyon euroya transfer olmuştu! Geçen sezon transferin son günü "Fırsat transferi" olarak Beşiktaş'a imza atan ancak performansıyla hayal kırıklığı oluşturan Miralem Pjanic, Barcelona'yla 2 sezon daha sözleşmesi bulunmasına rağmen İspanya'ya veda etti. 32 yaşındaki Boşnak yıldızın pek çok talibi arasından bir takım sıyrıldı. İspanyol basını Pjanic'in yeni takımı açıkladı...