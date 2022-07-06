Türkiye Gazetesi

Kosova basını Vedat Muriqi'nin yeni takımını açıkladı... İsmi bir süredir Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile de anılan tecrübeli santfor sürpriz bir transfer gerçekleştirmek üzere...

2020 yazında Fenerbahçe'den 20 milyon euroya transfer olan 28 yaşındaki santrfor 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçen sezonu La Liga'da Mallorca formasıyla tamamlayan ve İspanyol ekibinin ligde kalmasında büyük pay sahibi olan Muriqi'nin yeni adresi Belçika Ligi oldu.

Belçika'nın köklü kulübü Club Brugge, Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'in ardından Muriqi'yi de kadrosuna kattı. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Club Brugge, Vedat Muriqi için Lazio'ya 10.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakamın bonuslarla birlikte artması bekleniyor.

Vedat Muriqi'nin ise yeni takımında yıllık 2 milyon euroya oynayacağı belirtildi.

Zlatan Ibrahimovic herkesi şaşırttı! Sakatlanan ve futbolu bırakacağı düşünülen Ibra'dan ters köşe... Serie A'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan, Scudetto'yu kazanmış ama Zlatan Ibrahimovic'i kaybetmişti. 40 yaşındaki İsveçli santrforun dizinden ameliyat edileceği ve 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Futbolu bırakacağı düşünülen Ibra herkesi şaşırttı. Süper yıldızın Milan'la sözleşmesi 1 sezon daha uzatılıyor.