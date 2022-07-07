Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Dursun Özbek ikinci başkanlık döneminde iddialı bir takım kurmak için kolları sıvamıştı. Ancak yabancı kontenjanı, maddi sıkışıklar gibi konular sebebiyle listedeki isimlerden sadece Abdülkerim ve Kazımcan transferleri gerçekleştirilebildi. Bir süredir Sevilla ile Marcao’nun satışı konusunda sıkı pazarlıklarını sürdüren Aslan’ın Brezilyalı oyuncu için istediği 15 milyon avroya İspanyolların yaklaştığı bilgisi geldi. Marcao’nun satışı resmiyete döküldüğü anda da Cimbom buradan gelecek kaynak ile en az üç takviyeyi noktalamayı amaçlıyor.

İTALYE SEFERİ BAŞLIYOR

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, bugün İtalya seferine çıkıyor. Liste başında Mert Müldür, Kaan Ayhan, Joao Pedro ve Sergio Oliveria var. Daha önce Sassuolo ile iki millî oyuncu için temasa geçilmiş ve 12 milyon avroya yakın bir fiyat alınmıştı. Erden Timur bu rakamı daha aşağıya çekip Kaan ve Mert’i bonservisiyle kadroya katmak istiyor. Daha sonra ise Cagliari ile Pedro’nun transferinin noktalanması hedefleniyor. Sarı kırmızılı yönetici son olarak da ön libero Sergio Oliveria için Portekiz’e geçerek Porto kulübüyle görüşecek.

SEFEROVIC LİSTEDE

Golcü arayışı içerisinde olan Galatasaray, uzun süredir Ercik Botheim için masadaydı. Ancak Krasnodar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Norveçli oyuncu için sarı kırmızılıların hukuk departmanı riskli raporu verince bu transfer rafa kalktı. Aslan’a menajerler vasıtasıyla Haris Seferovic ismi önerildi. Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakat geçiren İsviçreli yıldız için sağlık kurumu bir rapor hazırlayacak ve buna göre karar verilecek.

Marcao ile son defa masaya oturuluyor Brezilyalı savunmacı için 15 milyon avroyu önce kabul edip sonra indirim isteyen İspanyol kulübünün yetkilileri orta yolu bulmaya çalışacak...