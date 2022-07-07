Türkiye Gazetesi

Bir tarafta 27’lik dünyaca ünlü Bruno Fernandes, diğer tarafta daha yolun başında olan ve yıldızı yeni yeni parlamaya başlayan 17’lik Arda Güler. Ortak noktaları Jorge Jesus... Portekizli teknik adamın Sporting Lizbon’da elinden tutup dünya futboluna sunduğu Bruno Fernandes o dönemde 7,5 milyon avro olan piyasa değerini bir anda 60 milyon avrolara çıkarmıştı. Jesus ile 56 maçta 16 gol ve 18 asistlik performans sergileyen Fernandes, Ocak 2020'de Manchester United'a 53 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

TEŞEKKÜRLER KRAL

İşte Jesus’un değerini bilen Bruno Fernandes, benzer etki yapacağını düşündüğü Arda Güler’e özel mesaj gönderdi. Fenerbahçe’nin genç yeteneği, Instagram hesabından Fernandes’in videolu mesajını “Teşekkürler Kral’ notuyla paylaştı. Özeti şöyleydi: Merhaba Arda Güler. Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin. Marcio (Sampaio) dünyanın en iyi kondisyoneri olmasa da çok eğlenceli adamdır. Bu sezon umarım senin için her şey harika olur, bu sezon bol bol iyi maç oynar ve kupalar kazanırsın..

YÜKSEK UÇUŞA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'de herkes Arda Güler ve Mor’a odaklanıyor ama Jorge Jemail Yüksek’e çok yüksek bir şans r ki, genç ön liberoyu son iki özel maçta on birde oynattı ve ‘yüksek’ verim aldı. İsmail de kendisine verilen değerin ve şansın faff rkında olduğunu belirterek “Bunu iyi değerlendirmek istiyorum” dedi.

Jorge Jesus'tan genç yıldız Arda Güler'e Bruno Fernandes motivasyonu Manchester United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler’e başarı diledi.

Arda Güler Messi ve Mbappe'yle takım arkadaşı oluyor... PSG'den Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Fenerbahçe'nin 17'lik süper yıldız adayı Arda Güler, Paris Saint-Germain yolunda... TRT Spor'un haberine göre, PSG ile Fenerbahçe yönetimi Arda Güler için bir süredir pazarlık halinde... Başkan Ali Koç'un istediği rakam ödenirse Arda seneye Messi ve Mbappe'yle top koşturacak.