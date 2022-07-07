Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı 5 yıldızlı logo çağrısı sonrası kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin dün internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla beş yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiği hatırlatıldı.

TFF tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyurunun gayrimeşru olduğu savunulan açıklamada, Galatasaray Kulübünün 23 Mart 2021 tarihinde bu konuyla ilgili itirazlarını yazılı olarak beyan ettiği ve başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleriyle birlikte federasyona ilettiği kaydedildi.

"İZANSIZ VE HUKUK TANIMAZ BİR ŞEKİLDE..."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 06.07.2022 tarihinde, bu sezon itibariyle iddia edilen 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımının hayata geçirildiği www.fenerbahce.org üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyuru gayrimeşrudur. Kulübümüz 23.03.2021 tarihinde bu konuyla ilgili gerekli itirazlarını yazılı olarak beyan ederek başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleri ile birlikte Sayın Federasyonunuza iletmiştir.

Altmış iki yıldır uygulanmakta olan Milli Lig Sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi amacıyla çaba harcamaya devam etmek, sportif başansızlıklannı örtbas etmek için Türk futbolunu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun itibarını zedelemek için gözünü kırpmayan, sorunlu bir düşüncenin ürünüdür.

İzansız ve hukuk tanımaz bir şekilde yapılmaya çalışılan bu ve benzeri girişimleri hoş görmemiz, Türk yargı ve idare sistemi ve kararlarını hiçe sayan, eşi benzeri olmayan şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez. İnanıyoruz ki, sadece Galatasaray camiasının değil diğer kulüp yönetimleri ve taraftarlarının da ortak amacı, maddi ve manevi kayba uğramamak, armalanm asılsız pazarlama ve manipülasyon malzemesine aracı etmemektir. Bu amaçla herkesi hukukun, adaletin ve tarihi gerçeklerin yarımda olmaya davet ederi

Yönetiminizin göreve geldiği ilk günden beri gerek söylemleri gerekse eylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adalet duygusuna önem verdiğine şahit olmaktayız. Türkiye Futbol Federasyonu ilgili talimatlannda şampiyonluk yıldızlarının nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmesine rağmen sürdürülmeye çalışılan bu ortaoyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğramasının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF Talimatlan uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz."

Fenerbahçe 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdi Fenerbahçe Kulübü, 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olarak 5 yıldızlı logo kullanımını hayata geçirdiğini duyurdu.