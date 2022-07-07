Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, takıma geldiği günden bu yana önemli katkıda bulunan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas hakkında söylenenlere son noktayı koydu. Bordo mavili kulüp, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunun altını çizdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor basınında oyuncumuz Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağına ve menajerine transfer yetkisi verdiğine yönelik çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür hayal ürünü haberler konusunda mecraları daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika Trabzonspor haberi... Bakasetas'tan transfer açıklaması "İyi bir teklif gelirse giderim" Bakasetas'tan Trabzonspor taraftarını kaygılandıran transfer açıklaması... Sporting başta olmak üzere Avrupa kulüpleriyle anılan Yunan yıldız, "Transfer konusunda ise neler olacağını göreceğiz. İyi bir teklif gelirse giderim" dedi.

Bakasetas'ın çorabını ayağından alan Trabzonspor taraftarı Yunan yıldızla bir arada... Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonundaki kutlamalarda, çorabını alan taraftarla bir araya geldi.