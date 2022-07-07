Türkiye Gazetesi

QUICK SİGORTA'LI HSSK YARIŞMAYA BİR GİRDİ PİR GİRDİ

2020 yılında Quick Sigorta’nın rüzgarını yelkenine alan HSSK yelken takımları, HSSK _ Quick Sigorta adıyla katıldıkları yarışlarda şampiyonluktan şampiyonluğa koştu. Son dönem yarışlarında 12 birincilik, 10 ikincilik, 12 üçüncülük alarak şampiyonluk kürsüsünün değişmezi olan Heybeliada Su Sporları Kulübü - Quick Sigorta yelken takımları kupalarıyla başarılarını taçlandırdı.

2021’de olduğu gibi 2022 yılında da yeni başarılara imza atmak için yarışlara devam eden HSSK Quick Sigorta Yelken Takımlarının bu seneki yarış takviminde Optimist Laser yarışları, Sportsboat Heybeliada Su Sporları Kulübü Türkiye Şampiyonası ve Quick Sigorta Kupası ile ekim ayında Fransa’da düzenlenecek Avrupa Kupası bulunuyor.

HEM CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NIN SAHİBİ HEM DE AVRUPA ŞAMPİYONU

HSSK Quick Sigorta Yelken Takımı, bitmek bilmeyen enerjisi ile yıl içerisinde önemli dereceler elde ederken Cumhurbaşkanlığı Kupasını üst üste kazanarak müdavimi oldu. HSSK Quick Sigorta, Cumhurbaşkanlığı Sportsboats Yat Yarışlarında liderliği kimseye kaptırmazken Sportsboats Avrupa Şampiyonluğu ile Avrupa’da da tarih yazan takım, Sportsboats Türkiye Şampiyonası ikinciliği ve Sporboats Trofesi HSSK Quick Sigorta Kupası birinciliğinin de sahibi oldu.

QUİCK'İN ADIMIZA KATTIĞI HIZ İLE BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİK!

Heybeliada Su Sporları Kulübü Direktörü Saruhan Cinay “Quick’in adımıza kattığı hız ile başarılı bir sezon geçirdik. Bu başarıda emeği geçen sporcularımıza, kulübümüze ve bizlere renk ve coşkusu ile eşlik eden Quick Sigorta yetkililerine teşekkür ediyorum. Bundan sonrası içinde değişik hedef ve planlamalarımız var, tüm deniz severleri ve yelkencileri yarışlarımızı takip etmeye bekliyoruz.” dedi.

Yelkenli tekne içerisinde 26 düzensiz göçmen yakalandı Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına geçme hazırlığında olan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

100 göçmenin yelkenliyle göçü Sahil Güvenlik'e takıldı Ege Denizi'nde Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan göçmenlerin hayali suya düştü. Mülteciler İzmir açıklarında yakalandı.