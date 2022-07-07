Türkiye Gazetesi

Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip Jackson Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve performansıyla dikkat çeken Jackson Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

BONSERVİSİ VE SÖZLEŞMESİ

Siyah - beyazlılardan KAP'a yapılan bildirimde oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldığı ve Standard Liege'e 3.35 milyon euro ödeneceği duyuruldu. Beşiktaş, Muleka'ya ise her sezon 1 milyon euro ödeyecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI;

Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.

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