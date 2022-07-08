Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, bu sezon tekrar şampiyon olmak istediklerini söyledi. Slovenya kampında basın mensuplarının karşısına çıkan Berat, kampın çok keyifli geçtiğini söylerken “Bütün hedefimiz yeniden şampiyon olmak üzerine. Geçen sezon bunun tadını aldık. Biz futbolcular bu konuda biraz doyumsuzuzdur. Umarım bu sene geçen seneden daha da iyilerini başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşırız” derken Süper Kupa’yı da havaya kaldırmak istediklerini söyledi.

ORASI FUTBOLUN ZİRVESİ

Hull City ile bir görüşmesi olmadığını söyleyen millî oyuncu “Acun Başkan’a saygılarımı iletiyorum. Sanıyorum Başkan ve Hoca’mızla bir görüşme olmuş” açıklamasını yaptı. Bütün takımı şimdiden Şampiyonlar Ligi’nin heyecanını sardığını söyleyen yıldız futbolcu “Orası futbolun zirvesi. Öncelikle hedefimiz gruplara kalmak. Gruplara kalarak o Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon’a defalarca dinletmek istiyoruz. Taraftarımız bunu hak ediyor. Bu düşünce bizi motive ediyor” diye konuştu.

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