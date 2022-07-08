Türkiye Gazetesi

Avrupa’da birçok dev kulübün radarında olan Fenerbahçe’nin tecrübeli savunmacısı Attila Szalai, Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Ülkesinde yayın yapan Nemzeti Sports’a konuşan Macar oyuncu “Bu hem bizim hem de kulübün en büyük hedefi. Türkiye ligi şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Sezonu erken açtık bunun için planlı bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

JESUS MÜTHİŞ HOCA

Takımın hocası Jorge Jesus’tan övgüyle söz eden Szalai “Futbol dünyasındaki herkes adını biliyor, Portekiz ve Brezilya’da birçok kupa kazandı. Tabii ki şans eseri değil. Karakterli bir kişilik, ekibi de onun fikirlerini kabul ediyor. İçinde bulunduğumuz dönemde bizden istediği hareketlere ve taktik oluşumlara mümkün olduğunca hâkim olmaya çalışıyoruz. Her gün bir şeyler öğreniyoruz. Zorlu antrenmanlara ek olarak, birçok video ve ortak ekip tartışmaları var” dedi.

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