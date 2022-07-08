Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Dursun Özbek yönetimi uzun süren transfer sessizliğini bomba isimlerle bozma hazırlığında. Okan Buruk’un takımın başına getirilmesinin ardından ilk transferini İstanbul ekiplerinin takibindeki Abdülkerim Bardakçı ile gerçekleştiren Galatasaray, daha sonra Altay’dan Kazımcan Karataş’ı da renklerine katmıştı. ‘Transferde geç kalınıyor’ eleştirilerinin ardından gaza basan yönetim belirlenen listedeki isimleri bitirmek için harekete geçti. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un İtalya’daki temasları meyvesini çabuk verdi.

FENER DE İSTİYORDU

Timur, İtalya’da Porto kulübü yetkilileriyle Sergio Oliveria için bir araya geldi. 30 yaşındaki Portekizli orta saha Galatasaray’ın teklifine ‘Evet’ dedi ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Porto da yapılan teklifi kabul etti. Sarı kırmızılılar, Porto’ya 3 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, 2,5 milyon avro yıllık ücret alacak. Orta sahaya en az iki takviye yapmak isteyen Galatasaray’ın bir diğer hedefi ise Fenerbahçe’nin uzun süre transferi için uğraştığı William Carvalho.

KRAL GOLCÜ GELİYOR

30 yaşındaki ön liberoyla her konuda anlaşan Aslan, Real Betis’i ikna turlarına başladı. İspanyol ekibi istediği 8 milyon avroyu 5 milyon avro civarına düşürürse bu transfer gerçekleştirilecek. Galatasaray, forvet için de geçen yılın gol kralı Umut Bozok’u düşünüyor. Fransız ekibi Lorient’in yetkilileriyle bir araya gelen Timur, 2,5 milyon avro bonservis bedeli teklif etti. Fransızlar ‘evet’ derse bu transfer de bitirilecek. Bu arada menajerler sarı kırmızılılara Sörloth’u önerdi. Şartlar uyarsa Norveçlinin kiralanmasına sıcak bakılıyor.

Galatasaray'dan TFF'ye 'beş yıldızlı logo' çağrısı Galatasaray, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanımıyla ilgili TFF'ye çağrıda bulundu. Sarı kırmızılı ekip tarafından gönderilen yazıda konu olarak "Ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması talebidir" ifadelerine yer verildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan beklenen açıklama geldi... "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü alırken söyledi 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (GSYİAD) gelenekselleşen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülü, Kerem Aktürkoğlu'na verildi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Dursun Özbek ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile kulüp yöneticileri katıldı.