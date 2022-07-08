Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın transfer bombardımanının şimdilik son halkası olan Jackson Muleka dün gece kendsini resmen Beşiktaşlı yapan sözleşemeye imzasını attı. Demokratik Kongolu forvet imza sonrası yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirdi. Uzun süredir bu anı beklediğini belirten 22 yaşındaki forvet, "Şükürler olsun ki hayallerim gerçekleşti. Vodafone Park'ta maça çıkmıştım ve atmosefere hayran kalmıştım. Şimdi Beşikaş formasıyla taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Heyecanımı anlatacak kelimeler bulmakta zorlanıyorum" dedi.

TOSUN ÇOK MUTLU

Muleka'nın gelişiyle birlikte Beşiktaş'ın hücum hattı rakipleri şimdiden tedirgin ederken, yeni transferlerden Cenk Tosun, rekabetin başarıyı getireceğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Weghorst ve son olarak Muleka transferine çok sevindim. Daha önce Mario Gomez, Demba Ba ve Aboubakar'la birlikte oynamıştım. Şimdi benzer bir durum yşayacağız. Zaman zaman ben atacağım, benim kötü olduğum dönemde Muleka ve Weghorst atacak. Takım böyle şampiyon olur. Üç forvet ile lige başlamak çok güzel oldu” diye konuştu.

JACKSON MULEKA HARİKA

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka'ya, geçen sezon Kasımpaşa'da birlikte çalıştığı teknik direktör Sami Uğurlu'dan övgüler geldi. Tecrübeli çalıştırıcı "Muleka hem kanatta hem de ileri uçta son adam olarak harika bir oyuncu. Beşiktaş'ta çok başarılı olacaktır." diye konuştu.

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