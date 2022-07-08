Türkiye Gazetesi

Ankaragücü’nün yeni transferi Jese Rodriguez dün gece Ankara’ya geldi. İspanyol forveti taşıyan uçak saat 20.30 sıralarında Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. 29 yaşındaki futbolcuya Ankaragücü taraftarı yoğun ilgi gösterdi.

Real Madrid ve PSG forması giymişti: Jese Rodriguez Ankaragücü'nde! Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kariyerinde Real Madrid ve PSG forması giyen oyuncu, terminalden çıkarken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Jese, “Bu sevgi gösterisini ve sıcak karşılamayı çok beğendim ve sevdim. Bu takım için en güzelini yapacağım. Benim için yeni bir takım. Başarılı olabilmem için en iyi şekilde çalışacağım. Elimden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışacağım. İnanıyorum ki çok büyük başarı elde edeceğiz” dedi.

"SÜPER LİG'DE KALICI OLACAK"

Jese Rodriguez’i karşılamak için terminalde bekleyen Ankaragücü taraftarı Levent Tepe, “Ankaragücü taraftarı olarak Rodriguez’i karşılamak için buradayız. İnşallah bu takım Süper Lig’de kalıcı olacak. Hedefimiz üst sıralarda yer almak ve Avrupa’ya zorlamak. Bu sene güzel günler göreceğiz. Rodriguez’den beklentilerimiz çok” şeklinde konuştu.

Bir Portekizli de Ankaragücü'ne... Pedrinho 2 yıllık sözleşme imzaladı Portekiz Ligi'nin asist kralı Ankaragücü'nde... Başkentin Sarı-Lacivertli kulübü, Gil Vicente takımından Portekizli orta saha Pedrinho'yu kadrosuna kattı.

Ankaragücü'nde 11 futbolcuyla yollar ayrıldı! Şampiyon yapan takımı gönderdiler... Süper Lig'e 1 sezon aradan sonra geri dönen Ankaragücü, şampiyon kadrodan 11 isimle yollarını ayırdı. İngiliz yıldız Danny Welbeck ile de görüşmeler sürüyor. 31 yaşındaki forvetin imzası an meselesi...

Francisco Calvo'nun kariyerinde bir ilk! Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı'nın yeri Kosta Rikalı stoperle doldu Konyaspor, Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. MLS'te San Jose Earthquake forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Francisco Calvo, Abdülkerim Bardakçı'nın yerini dolduracak. Calvo kariyeri boyunca Amerika dışında hiç oynamadı.