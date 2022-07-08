Türkiye Gazetesi

Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Halil Akbunar Westorla'ya imza atmak için Belçika'da... Göztepe bonservis kazanacak Göztepe’nin 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar, KVC Westorlo ile anlaşmasının ardından Belçika’ya gitti. Sarı-kırmızılı kulübün transferden 1 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

"Resmi işlemleri bugün tamamlanan kaptanımız Halil Akbunar'ın transferi ve bonservis bedeli konusunda Belçika ekibi KVC Westerlo ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Kaptan Halil'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil... Tarihimizin önemli sporcularından biri olmayı başaran, şanlı formamızı gururla taşıyan ve başarıyla terleten, Göztepe'nin çocuğu kaptan Halil Akbunar'a teşekkür ediyoruz. Unutma Kaptan! Burası senin yuvan hoşça kal."

GÖZTEPELİ HALİL OLARAK VEDA

Son 6 senedir kesintisiz formasını giydiği Göztepe 10 yıl top koşturan 28 yaşındaki kanat oyuncusu ise taraftara ve camiaya şu sözlerle veda etti:

"Mesleki kariyerimin başrolü, çocukluğum, gençliğim, sevincim, hüznüm... Tüm duyguları büyük bir coşku ile yaşadığım Göztepe'me sadece futbolcu Halil olarak veda ediyorum. Göztepeli Halil'in kalbi her zaman burada olmaya devam edecek. Adımın önüne aldığım Göztepeli sıfatını ömür boyu gururla taşımanın mutluluğu ile yaşayacağım."

"Bu yolda çok sevindik, çok kırıldık, çok ağladık. Kısaca tüm duyguları her Göztepeli gibi en doruklarda yaşadık. Bugüne kadar şanlı Göztepe için sahada oldum. Bundan sonra ise saha dışında tüm kalbimle tuttuğum kulübüme desteğim sürecek. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen aileme, başkanımız Mehmet Sepil'e,Talat Papatya'ya, İlhan Şahin'e, tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp personelimize, taraftarlarımıza, unuttuğum tüm Göztepe neferlerine teşekkürü bir borç bilirim. Hakkım varsa helal olsun."

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