Türkiye Gazetesi

İngiliz milli futbolcu Jack Wilshere, aktif kariyerini noktaladı.

Son olarak Danimarka kulübü Aarhus'ta oynayan 30 yaşındaki Wilshere, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda elimde olmayan sebeplerden dolayı kariyerimin avcumdan kayıp gittiğini kabullenmek zordu. Çünkü hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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HENRY'DEN SONRA YENİ KRALDI

Thierry Henry'nin Arsenal'den ayrılmasının ardından Arsenal'in yeni yıldızı olarak lanse edilen Wilshere, 18 yaşında şöhreti yakaladı ancak üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerini istediği noktaya taşıyamadı.

Hayalini yaşadığını belirten Wilshere, ailesinin yanı sıra beraber çalıştığı kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan orta saha oyuncusu, Bolton Wanderers, Bournemouth ve West Ham United'da da oynadı.

Wilshere, İngiltere Milli Takımı formasıyla ise 34 maça çıktı.

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