EUROCUP NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ TÜRK TAKIMLARI KATILIYOR
Basketbol haberleri... Grup aşaması, 18 Ekim'de başlayacak. 10'arlı iki grupta ilk 8 sırayı alan takımlar, 8'li finallere yükselecek. 8'li final eşleşmelerinden itibaren tek maçlı eleme sistemine geçilecek.
Rob Gray TOFAŞ'ta... 2020-21 EuroCup finalinin MVP'si ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2020-21 EuroCup finalinin MVP'si 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Rob Gray'i kadrosuna kattı.
ULEB Avrupa Kupası grupları şöyle:
A Grubu: Joventut Badalona (İspanya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Umana Reyer (İtalya), Frutti Extra Bursaspor, Lietkabelis (Litvanya), Mincidelice JL Bourg (Fransa), Ratiopharm Ulm (Almanya), Germani Brescia (İtalya), U-BT Cluj-Napoca (Romanya), Prometey (Ukrayna)
B Grubu: Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia (İtalya), Türk Telekom, Promiteheas (Yunanistan), Paris Basketball (Fransa), Hamburg Towers (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya), London Lions (Büyük Britanya)
EuroLeague 2022-23 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu... Obradovic'in geri dönüşü Turkish Airlines EuroLeague'in 2022/23 sezonuna katılacak takımlar açıklandı. Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun katılacağı organizasyona önümüzdeki sezon Valencia ve Partizan da Wild Card alarak katılım gösterecek.