Türkiye Gazetesi

Fransızlar'ın efsane futbol adamı Michel Platini ve FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter2ın yargılandığı dolandırıcılık davaları sona erdi, ikili suçsuz bulundu. Her iki isim de görevi kötüye kullanma olmadığını ve para transferinin Platini'nin FIFA için yaptığı danışmanlık çalışması için gecikmiş bir ödeme olduğunu söylemişti.

PLATİNİ'YE "SUÇ ORTAĞI" SUÇLAMASI

NTV'nin derlediği bilgilere göre; 86 yaşındaki Blatter'e "dolandırıcılık, kötü yönetim, FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve belgede sahtecilik", 66 yaşındaki Platini'ye ise "dolandırıcılık, zimmete para geçirme, Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmak ve sahtecilik" suçlamaları yöneltiliyordu.

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2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından FIFA, görevlerinden aldığı iki̇ yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı.

FIFA Tahkim Kurulu, iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti. Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü. FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için de dava açmıştı.

BLATTER: BEN MASUMUM

Blatter mahkemeye gelirken, "Hayatımda masum değilim ama bu konuda masumum" dedi.

Platini ise yaptığı açıklamada, "Bu sabah hakimlerin kararının ardından, yedi yıllık yalan ve manipülasyondun ardından adaletin nihayet yerini bulduğu için mutluluğumu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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